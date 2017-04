"وارنر بروس" تعلن عن سلسلة أفلام جديدة في عوالم "هاري بوتر" السحرية

كتب : عمرو عز الدين السبت 14-09-2013 03:40

بعد ثمانية أجزاء عالمية ناجحة من سلسلة أفلام الساحر الصغير "هاري بوتر" للكاتبة الإنجليزية جي كيه رولينج، وبين مشاعر الحنين التي جاشت بها صدور عشاق السلسلة ومتابعيها على مدار 10 سنوات، عاد هذا العالم من جديد ليطل برأسه نحو معجبيه.

فقد أعلنت شركة "وارنر بروس" والمؤلفة الإنجليزية رولينج، عن تعاقدهما على سلسلة أفلام جديدة تدور جميعها في عوالم السحر الخاصة بسلسلة "هاري بوتر"، مبنية كتاب لرولينج اسمه Fantastic Beasts and Where to Find Them.

وتقع أحداث هذه السلسلة بشكل عام قبل أحداث سلسلة "هاري بوتر" وفي نفس العالم السحري، وتحديدا قبل 70 عاما منها، وتدور حول شخص يسمى "نيوت سكامندر" ولد في 1897 وتخرج من مدرسة السحر "هوجوورتس" وعمل في وظيفة بوزارة السحرة، لكنه يؤلف كتابا بعنوان "الوحوش المذهلة وأين تجدهم"، ليصبح الكتاب الأعلى مبيعا في عالم السحرة، وهذا ما يقوده كي يصبح مدير مدرسة هوجوورتس، وقد تم الإشارة إليه في الجزء الأول من سلسلة هاري بوتر كأحد مدراء هوجوورتس القدامى وكانت صورته موجودة هناك كذلك.

جدير بالذكر أن أول أفلام سلسلة هاري بوتر عرض في 2001، وكان الجزء الثامن هو الأخير من السلسلة وعرض في 2011، بينما لم يتم تحديد توقيت عرض السلسلة الجديدة.