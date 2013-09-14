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عائلة البراهمى تعتزم مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الداخلية

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عائلة البراهمى تعتزم مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عائلة البراهمى تعتزم مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الداخلية

أعلنت عائلة المعارض التونسى الراحل، محمد البراهمى، وحزب التيار الشعبى (الذى أسسه البراهمى) اعتزامهما مقاضاة رئيس "على لعريض" ووزير الداخلية لطفى بن جدو؛ لتوافر معلومات تفيد بأنهما كانا على علم بحادث اغتيال البراهمى قبل وقوعه بـ11 يومًا ولم يتعاملا مع الأمر بجدية، جاء ذلك فى بيان رسمى أمس الجمعة.

وقال البيان إن "الحكومة ووزارة الداخلية تعاملتا بلا مبالاة وتهاون مقصودين وتعمدتا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة النكراء (اغتيال البراهمى)، ولم تبلغا الشهيد وعائلته حتى بوجود تهديدات جدية لاستهدافه لأخذ الحيطة والحذر وهذا دليل على تورّطهما فى هذه الجريمة النكراء التى استهدفت الشهيد وكل الشعب التونسى".

واغتيل البراهمى يوم 25 يوليو الماضى على يد مسلحين مجهولين.

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مصر 365

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