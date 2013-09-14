حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى" التهاب الركبة شىء وخشونة الركبة مرض آخر

بسبب تشابه الأعراض المرضية التى تظهر على المريض قد يشتبه عليك المرض وفى بعض الحالات، قد يتساوى بين مرضين فحين أن كل منها فى تخصص مختلف تماما.

يقول الدكتور أحمد الجويلى، صيدلى، ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى" إن الكثيرين يخلطون فى الأعراض المرضية، وأحيانا يدمجون مرضين فى مرض واحد بسبب تشابه الأعراض، فعلى سبيل المثال يعتقد المصريين أن مرض خشونة المفاصل هو نفسه التهاب المفاصل.

وقال الجويلى إنه لا بد لنا أن نفرّق بين الإصابة بمرض خشونة المفاصل، ومرض التهاب المفاصل الروماتويدى (أو الروماتويد)، لسبب بسيط جدا وهو اختلاف التخصص الطبى من أساسه، فالمرض الأول يتم علاجه لدى طبيب العظام أما المرض الثانى، فيجب علاجه لدى طبيب أمراض الدم والمناعة، لأنه يحدث بسبب خلل المناعة وليست بسبب إصابات أخرى مثل الخشونة.

وأضاف أن أساس الإصابة بمرض خشونة الركبة، هو "التحميل الزائد" على الركبة بسبب زيادة الوزن، أو حمل الأثقال لفترات طويلة أو حتى الوقوف لفترات طويلة، كل تلك أسباب تسبب خشونة وهى تأكل النسيج الغضروفى.

وقال منسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى" إذا كانت مفاصلك الصغيرة (مثل الأصابع أو الرسغ) هى التى بدأ فيها الألم قبل ركبتيك "بشكل متماثل فى أغلب الأحيان"، وكنت تشعر بتيبس فى المفاصل وألم عند الاستيقاظ من نومك، فالأفضل أن تستشير الصيدلى أولا عن التخصص المناسب من الأطباء، والذى يجب عليك أن تذهب إليه، فربما كان الحل غير موجود لدى طبيب العظام.