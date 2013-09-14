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لأول مرة في تاريخ السينما السعودية.. مخرجة "وجدة" تنافس على الأوسكار

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لأول مرة في تاريخ السينما السعودية.. مخرجة "وجدة" تنافس على الأوسكار لأول مرة في تاريخ السينما السعودية.. مخرجة "وجدة" تنافس على الأوسكار

كتب : محمد شنح السبت 14-09-2013 03:03

أكد موقع CNN الأمريكية أن المخرجة هيفاء المنصور، مرشحة بفيلمها "وجدة" لنيل جائزة الأوسكار لهذا العام، لتكون أول مخرجة سعودية تصل إلى هذه المرتبة.

وقالت المنصور في تعليق لـCNN: "فخورة بهذا الإنجاز، فقد بذلنا جهدا كبيرا في إنتاج الفيلم"، مضيفة: "وفخورة لأنني سأتمكن من تمثيل بلادي".

ورغم أن السعودية معروفة بعدم تقبلها وجود دور سينما، إلا أن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون اختارت فيلم المنصور للترشح للأوسكار في فئة الأفلام الأجنبية ممثلا للمملكة، وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقة وتاريخ السينما السعودية، وفقا لما أكده موقع الجمعية.

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