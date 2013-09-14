أخبار عاجلة

انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

حقن البلازما أحدث الطرق لتجميل الوجه

Google+ Print
حقن البلازما أحدث الطرق لتجميل الوجه حقن البلازما أحدث الطرق لتجميل الوجه

تعتبر بلازما الدم غنية بعوامل النمو الكثيرة كالصفائح الدموية والخلايا الجذعية لذا قد توصل العلم لاستخدام البلازما فى جراحات التجميل لحل مشاكل عديدة من أهمها علاج الهالات السوداء تحت العين أو حول العين لتفتيح البقع الداكنة وإعادة نضارة البشرة مع علاج التجاعيد.

وعن استخدام حقن البلازما لتجميل الوجه أكد دكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية بكلية الطب بجامعة عين شمس أن تلك التقنية تستخدم فى علاج آثار الندابات والحروق كما تم استخدامها مؤخرا فى علاج تساقط الشعر.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية تحقيق نتائج إيجابية عن طريق تلك التقنية فى علاج تساقط الشعر ويتم إجرائها بجلسة بسيطة فى العيادة يتم فيها سحب عينة صغيرة من دم الشخص المراد علاجه فى حدود 10 مليمترات بعدها يتم وضع هذه العينة فى جهاز زجاجى لفصل البلازما ومكوناتها من الدم فى خلال عشر دقائق بعد ذلك يتم حقن البلازما وهى فى حدود 5 مليمترات فى المنطقة المراد علاجها بواسطة حقن دقيق لا يسبب ألم وتستغرق هذه الجلسة ربع ساعة تقريبا.

وتعد هذه الطريقة آمنة بحيث تستخلص البلازما من نفس الشخص المراد علاجه ولا يتم إضافة أى مواد أو أدوية عليها أما بالنسبة للأعراض الجانبية فهى تتلخص فى حدوث بعض الاحمرار والتورم البسيط والذى يختفى فى حدود 4 إلى 5 أيام بعد الجلسة وذلك بمساعدة بعض الأدوية والمراهم الخاصة فيلمس الشخص النتيجة من 2 إلى 3 أسابيع ومن الممكن تكرار هذه الجلسة فى بعض الحالات لمضاعفة النتيجة ومن مزاياها أنها غير مكلفة مقارنة بنظيرتها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365