حقن البلازما أحدث الطرق لتجميل الوجه

تعتبر بلازما الدم غنية بعوامل النمو الكثيرة كالصفائح الدموية والخلايا الجذعية لذا قد توصل العلم لاستخدام البلازما فى جراحات التجميل لحل مشاكل عديدة من أهمها علاج الهالات السوداء تحت العين أو حول العين لتفتيح البقع الداكنة وإعادة نضارة البشرة مع علاج التجاعيد.

وعن استخدام حقن البلازما لتجميل الوجه أكد دكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية بكلية الطب بجامعة عين شمس أن تلك التقنية تستخدم فى علاج آثار الندابات والحروق كما تم استخدامها مؤخرا فى علاج تساقط الشعر.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية تحقيق نتائج إيجابية عن طريق تلك التقنية فى علاج تساقط الشعر ويتم إجرائها بجلسة بسيطة فى العيادة يتم فيها سحب عينة صغيرة من دم الشخص المراد علاجه فى حدود 10 مليمترات بعدها يتم وضع هذه العينة فى جهاز زجاجى لفصل البلازما ومكوناتها من الدم فى خلال عشر دقائق بعد ذلك يتم حقن البلازما وهى فى حدود 5 مليمترات فى المنطقة المراد علاجها بواسطة حقن دقيق لا يسبب ألم وتستغرق هذه الجلسة ربع ساعة تقريبا.

وتعد هذه الطريقة آمنة بحيث تستخلص البلازما من نفس الشخص المراد علاجه ولا يتم إضافة أى مواد أو أدوية عليها أما بالنسبة للأعراض الجانبية فهى تتلخص فى حدوث بعض الاحمرار والتورم البسيط والذى يختفى فى حدود 4 إلى 5 أيام بعد الجلسة وذلك بمساعدة بعض الأدوية والمراهم الخاصة فيلمس الشخص النتيجة من 2 إلى 3 أسابيع ومن الممكن تكرار هذه الجلسة فى بعض الحالات لمضاعفة النتيجة ومن مزاياها أنها غير مكلفة مقارنة بنظيرتها.

>