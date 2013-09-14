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وكالة "معا": إسرائيل تفرج عن وثائق تكشف تفوق الجيش السوري في حرب أكتوبر

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وكالة "معا": إسرائيل تفرج عن وثائق تكشف تفوق الجيش السوري في حرب أكتوبر وكالة "معا": إسرائيل تفرج عن وثائق تكشف تفوق الجيش السوري في حرب أكتوبر
الوثائق تؤكد أن سوريا أسقطت 6 طائرات إسرائيلية وقتلت طياريها.. والمخابرات الإسرائيلية استغلت الصحفيين لنقل صورة خاطئة

كتب : محمد شنح منذ 33 دقيقة

قال موقع وكالة "معا" الفلسطينية إن إسرائيل كشفت عن جزء جديد من أرشيف ووثائق حرب أكتوبر 1973 مع وسوريا، مشيرة إلى تقرير بثته القناة العاشرة الإسرائيلية يكشف أرشيف الحرب، وكيف وصل الجيش السوري إلى مشارف طبرية، وتحطيم الجيش المصري لخط بارليف.

ويتحدث التقرير الموثق عن كيف استغلت المخابرات والجيش الإسرائيلي الصحفيين الإسرائيليين لنقل صورة خاطئة وتصوير إسرائيل على أنها منتصرة خلال الحرب بدلا من نقل الصورة الصحيحة، حيث قال الصحفي الإسرائيلي يارون لندن إن "الواقع الذي شاهدناه مختلف تماما عن التقارير التي كنا ننقلها عبر الإذاعة العبرية"، مشيرا إلى أنهم كانوا يسجلون ما يريده الجيش الإسرائيلي على أشرطة ويسلمونها له، ويبثها الجيش وسط رقابة شديدة، وكان كل ما يُبث عكس الواقع تماما.

وكشف الأرشيف أن القوات السورية تمكنت خلال حرب أكتوبر من إسقاط ست طائرات إسرائيلية وقتل طياريها، كما كشف ما كان يدور في الغرفة المغلقة التي كانت تجتمع فيها جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في تلك الفترة، وموشي ديان وزير الجيش الإسرائيلي، وباقي قادة الجيش والمخابرات؛ لبحث كيفية الرد على الهجمات السورية المصرية، وكيف كان قرارهم بالاعتماد على سلاح الجو وفشله مقابل المضادات السورية.

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