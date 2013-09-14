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الحماية المدنية تخلى عقارين من السكان بجوار المبنى المنهار بالحدائق

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الحماية المدنية تخلى عقارين من السكان بجوار المبنى المنهار بالحدائق الحماية المدنية تخلى عقارين من السكان بجوار المبنى المنهار بالحدائق

قال اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إنه بمجرد انهيار عقار حدائق القبة المكون من أربع طوابق، تم إخلاء عقارين مجاورين له تماما من جميع السكان المتواجدين بهما، وذلك ليتم فحصهما من قبل المهندسين المختصين للتأكد من سلامة العقارين بعد حدوث بعض التصدعات بهما نتيجة انهيار المبنى.

وأضاف حلاوة، أن جميع المصابين الثلاثة الذين تم نقلهم إلى مستشفى الزيتون فى حالة مستقرة بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم، فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للانتهاء من عمليات رفع الانقاض تحسبا لوجود أى أشخاص آخرين.

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