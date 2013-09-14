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ثلاث طائرات مغربية تصل إلى باماكو

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ثلاث طائرات مغربية تصل إلى باماكو ثلاث طائرات مغربية تصل إلى باماكو

وصلت ثلاث طائرات مغربية أمس الجمعة إلى مطار العاصمة المالية باماكو ضمن مساعدات إنسانية مغربية لمالى.

وقال مصدر رسمى مغربى مساء الجمعة، إن الطائرات تحمل المعدات والتجهيزات المخصصة لإقامة مستشفى عسكرى ميدانى فى إطار المساعدة الإنسانية التى منحها المغرب.

وإلى جانب المستشفى العسكرى الميدانى، الذى سيكون مفتوحا فى وجه كل الساكنة ومزودا بعدة وحدات متخصصة، تتضمن المساعدة الإنسانية المغربية كمية هامة من الأدوية الموجهة إلى مجموع سكان مالى، بمن فيهم سكان الشمال، ويتم إيصال التجهيزات المخصصة للوحدة الاستشفائية وكذا الأدوية على متن وسائل النقل الجوى التابعة للقوات المسلحة الملكية

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