الاتحاد الأوروبى يدعو الليبيين إلى دعم جهود حكومة زيدان

دعا الاتحاد الأوروبى أمس "جميع الليبيين إلى دعم الجهود الوطنية، التى تقودها الحكومة المنتخبة ديمقراطيا برئاسة على زيدان، وذلك لضمان أمن واستقرار البلاد فى مواجهة الجماعات التى تسعى إلى تقويض العملية الانتقال الليبية".

وقال البيان الذى أذاعه مايكل مان المتحدث باسم قسم العلاقات الخارجية الأوروبية، ونقلته المواقع الإخبارية الليبية والوكالات مساء أمس إن "الاتحاد الأوروبى يشجع أيضا السلطات الليبية على المضى قدما وبسرعة فى عملية صياغة واعتماد دستور جديد للبلاد".

وأضاف" أن الاتحاد الأوروبى سيظل ملتزما بمساعدة ليبيا فى تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطى، بهدف ضمان السلام والأمن ضمن الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأدان الاتحاد الأوروبى الهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية الذى جرى مؤخرا فى مدينة بنغازى، كما عبر عن القلق إزاء حوادث الاعتداءات ضد الدبلوماسيين.

وأعلن أن بعثة الاتحاد الأوروبى وبعثات الدول الأعضاء فى طرابلس بحثوا مسألة الحماية الدبلوماسية مع السلطات الليبية، وعرضوا تقديم الدعم لتعزيز قدرة الشرطة الدبلوماسية الليبية.