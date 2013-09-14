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الخارجية الليبية: ناقشنا مع النيجر ملفى تسليم الساعدى القذافى

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الخارجية الليبية: ناقشنا مع النيجر ملفى تسليم الساعدى القذافى الخارجية الليبية: ناقشنا مع النيجر ملفى تسليم الساعدى القذافى

قال وزير الخارجية محمد عبد العزيز، إن ليبيا ناقشت مع وزير خارجية النيجر محمد بازوم، ملف تسليم الساعدى القذافى وبعض رموز نظام القذافى الموجودين فى النيجر، بالإضافة إلى التعاون الأمنى وتأمين الحدود.

وأضاف وزير الخارجية لصحيفة "أجواء البلاد" الإلكترونية أمس الجمعة أن ليبيا تقدمت العام الماضى بطلب للحكومة النيجيرية، لتسليم الساعدى القذافى، وبعض عناصر النظام السابق، إلا أن النيجر لازالت تدرس هذا الطلب وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة باللجوء السياسى.

وحول دعم روسيا لليبيا قال عبد العزيز، إن ليبيا اتفقت مع روسيا على إعادة تقييم الاتفاقيات السابقة بما فى ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الأمنى، وتدريب الجيش الليبى وتزويده بالمعدات اللازمة لذلك.

من جهة أخرى ذكر عبد العزيز، أنه وقّع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تدمير الأسلحة الكيميائية فى ليبيا وذلك بتقديم المساعدات الفنية للبلاد للتخلص من هذه الأسلحة، موضحا أن ليبيا طرف فى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتدمير الأسلحة الكيميائية فى هولندا سنة 2009.

وكانت النيجر رفضت تسليم الساعدى القذافى للسلطات الليبية باعتباره لاجئا سياسيا، مؤكدة أنها ستسلمه إلى محكمة الجنايات الدولية إذا طلبت منها ذلك.
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