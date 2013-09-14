كيف تتغلبين على خوف طفلك من أول يوم دراسة؟

المدارس على الأبواب ولكم يعد يفصلنا عنها كثيرا، وكالعادة تواجه الأمهات أو المسئولين عن الأطفال من مشكلة رفض الطفل العودة إلى المدرسة، و دائما ما تتعامل الأمهات بأسلوب خاطئ كإجبار الطفل على الذهاب إلى المدرسة أو حتى من خلال الضرب.

الدكتورة صافيناز عبد الغفار أخصائية نفسية تقول إن التعامل مع الطفل الرافض للذهاب إلى المدرسة، وخاصة فى البداية يجب أن يعتمد أولا على معرفة سبب رفض الطفل الذهاب المدرسة ويمكن تلخيصها فى الأتى.

الخوف من الجديد: خاصة إذا كان أول مرة يبتعد الطفل فيها عن الأم أو المنزل فان المدرسة أو الحضانة يعتبر مجال جديد يخشى أن لا يجد الحب والاهتمام الذى يجده فى المنزل وهذا علاجه بسيط فبمجرد أن يعتاد الطفل على زملاءه من الأطفال وينشئ صداقات معهم فإنه يعتاد الذهاب ولا يسبب أى مشاكل مرة أخرى.

أما إذا كان الطفل فى مراحل تعلميه مختلفة فان هناك عدة أسباب قد تؤدى إلى تلك المشكلة منها ارتباط الفكر أو الخوف من التفاعلات الاجتماعية أو التعرض لنقد والسخرية من الأطفال أقرانه أو البعد عن المحيط الجميل الذى يعيش فيه الطفل كالحرية فى اللعب، ومشاهدة التلفاز والمدرسة تعتبر تقيد على حرية الطفل.

بعد تحديد سبب رفض طفلك الذهاب للمدرسة يجب عليكى الآتى أن تكونى على اتصال دائم مع المدرسين والعاملين، هناك حتى تتمكنى من التعرف على سلوك الطفل ويجب عليها التقييد الذهاب الإلزامى للطفل للمدرسة وتفادى إعطاء الطفل مكافأة مقابل ذهابه إلى المدرسة لأن ذلك لن يحل المشكلة وإنما سيؤدى إلى ظهور مشكلات أخرى.