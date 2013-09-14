حسام عيسى يفتتح مؤتمرًا بعنوان «دستور مصر الثورة» بجامعة القاهرة الثلاثاء

يفتتح الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، فعاليات مؤتمر «دستور مصر الثورة- دولة مدنية - سيادة وطنية - عيش حرية عدالة اجتماعية»، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، الثلاثاء المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

يأتي هذا المؤتمر في إطار حرص وزارة التعليم العالي على الاستفادة من رؤية الطلاب وبعض شباب القوى الثورية فيما يتعلق بمناقشة الأسس العامة لدستور مصر الثورة وتقديم مقترحاتهم وطموحاتهم في هذا الدستور.

ويشارك في هذا المؤتمر 2000 طالب وطالبة وبعض الشباب من القوى الثورية وقد تم توزيع مسودة الدستور على جميع المشاركين عن طريق رؤساء الجامعات والجهات المعنية بمشاركة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مقرر لجنة الـ50 للدستور، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور فتحي فكري، والدكتور علي عبد العال، من لجنة الـ10 لإعداد مسودة الدستور، والدكتور محمد الجوهري، مدير معهد إعداد القادة بحلوان.