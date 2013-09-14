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“الصحفيين”:المجلس اعتبر حكم مرسي عاماً أسودا على حرية الصحافة

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“الصحفيين”:المجلس اعتبر حكم مرسي عاماً أسودا على حرية الصحافة “الصحفيين”:المجلس اعتبر حكم مرسي عاماً أسودا على حرية الصحافة

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن مجلس نقابة الصحفيين اعتبر حكم الرئيس السابق محمد مرسي بالعام الأسود على حرية الصحافة .

وأضاف رشوان في مداخلة لقناة “سي بي سي” الفضائية أن الصحفيين شهدوا عاماً من الإعتداءات سواء كانت قانونية أو تشريعية أو قضائية أو إجرائية خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو شهدنا حالات بعضها تحول إلى ظاهرة من حيث الاستيلاء على معدات تابعة للصحفيين  خلال اعتصامي رابعة والنهضة .

وأوضح أن القانون في والعالم كله يؤكد أن ممارس المهنة هو عضو النقابة فقط ولكن مجلس النقابة قام بتوسع دائرة تعريف الصحفي لكي تشمل كل ممارسي المهنة حتى ولم يكونوا أعضاء في النقابة .
> وأشار إلى أنه سقط يوم فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة بعض الشهداء منهم غير نقابيين وقامت النقابة بمنعهم  العضوية الشرفية بالإضافة إلى مساهمة النقابة بأكثر من المؤسسات التي تنتمي لها هؤلاء الصحفيين وفي مقدمتهم الشهيد أحمد عاصم بدءاً من إخراج جسمانه من المشرحة وانتهاء بتكريمه في نقابة الصحفيين.
> وشدد رشوان على أنه لا يوجد صحيفة واحدة مغلقة في مصر بما فيها جريدة الحرية والعدالة التابعة لجماعة الاخوان المسلمين حيث يتم طباعتها كما هى بجريدة الأهرام القومية ويتم توزيعها من قبل نفس الجريدةعلى الرغم من أن ديون هذه الصحيفة لجريدة الأهرام الآن تقارب أو تزيد عن 3 مليون جنيه .

مشيراً إلى أنه من بين الأعضاء النقابيين وعددهم حوالي 8500 صحفي لا يوجد مقوبض عليه على ذمة قضية إلا 2 وهم محسن راضي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وإبراهيم الدراوي وقامت النقابة بكل الواجبات النقابية والقانونية والمهنية والإنسانية تجاههم.

أ ش أ

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