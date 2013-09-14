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الكوريتان تستأنفان المفاوضات بشأن مجمع “كايسونج” الصناعي

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الكوريتان تستأنفان المفاوضات بشأن مجمع “كايسونج” الصناعي الكوريتان تستأنفان المفاوضات بشأن مجمع “كايسونج” الصناعي

أعلنت الكورية الجنوبية بأن الكوريتيان سوف يستانفان المفاوضات الجارية بينهما من أجل تسوية مسائل مثل توفير وسائل حماية أفضل للعمال الكوريين الجنوبيين وتحديث وسائل الاتصالات في المجمع الصناعي “كايسونج”.
> وفي بيان لها نقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية أفادت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أن المفاوضات التي استمرت طوال اليوم لم تثمر عن توقيع أي اتفاقيات بين الطرفين، بينما تعهدت كوريا الشمالية بتنفيذ خطط من شأنها تسهيل حركة الأشخاص والمواد من وإلى مجمع “كايسونج”.
> وكانت وزارة الوحدة قد أعلنت من قبل أنها ستسمح للشركات الكورية العاملة فى المجمع باستئناف نشاطها الإنتاجى فى المجمع الذى يقع فى الجانب الشمالى من الحدود المشتركة بين الكوريتين بعد تشغيل تجريبى الاثنين المقبل.
> أ ش أ

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