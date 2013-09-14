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أكاديمية الشرطة وإعلام القاهرة يوقعان إتفاقية تفاهم غدا

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أكاديمية الشرطة وإعلام القاهرة يوقعان إتفاقية تفاهم غدا أكاديمية الشرطة وإعلام القاهرة يوقعان إتفاقية تفاهم غدا

تنظم أكاديمية الشرطة بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، حفلا لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين، صباح غدا الأحد بمقر الأكاديمية.

وقالت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى بيان أصدرته أمس أن الإتفاقية تهدف إلى تفعيل التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتدريبية بما ينعكس ايجابيا على تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك بحضور قيادات الداخلية وأساتذة الإعلام وبعض الإعلاميين والصحفيين.
> يوقع الاتفاقية اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة.

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