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جويلى: تجديد مصانع المواسير البلاستيك بتكلفة 3.7 مليون دولار

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جويلى: تجديد مصانع المواسير البلاستيك بتكلفة 3.7 مليون دولار جويلى: تجديد مصانع المواسير البلاستيك بتكلفة 3.7 مليون دولار

قال المهندس فتحى جويلى رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى، أنه تمت الموافقة على تحديث وإحلال وتجديد مصانع المواسير البلاستيك السبعة التابعة للهيئة لتعظيـم الاستفادة القصوى منها بقيمة (3.7 مليون دولار) بتمويل من قرض البنك الإسلامى، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق تجربة عقود صيانة شبكات الصرف المغطى بزمامـات صغيـرة لاستيعاب عمالة كثيفة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه تقرر البدء فى تغطية أجزاء من المصرف المحيط المار داخل الكتلة السكنيـة بمدينة الجيـزة بالمنطقة الواقعة بين شارعى فيصل والهرم بطول كيلو متر، باستخدام أحدث التقنيات مواسير الفيبر جلاس، وذلك بالتنسيق مع معهـد بحوث الإنشاءات التابع للوزارة.

وأشار إلى أن مصرف المحيط الذى يمر بثلاثة محافظات المنيا وبنى سويف والجيزة بطول 128 كيلو مترا، منهم 69 كيلو مترا بالجيزة نفسها، وهو من المصارف الرئيسية مشيرا إلى أن المشكلة هى قيام سيارات نقل محملة بالأتربة لا تحمل رخصا بإلقاء هدم مبانى فى المصرف، وذلك أسفل محور المريوطية.

وأشار جويلى إلى أنه تم تخصيص 607 ملايين جنيه مصرى لإنشاء وإحلال وتجديد شبكـات الصـرف المغطى لزمام 120 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة.

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مصر 365