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مؤسسة ابن غنيم توقع عقداً لطباعة مصاحف وتفاسير

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مؤسسة ابن غنيم توقع عقداً لطباعة مصاحف وتفاسير مؤسسة ابن غنيم توقع عقداً لطباعة مصاحف وتفاسير

    وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد الغنيم رحمه الله اتفاقيتين مع مركز تفسير للدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود يكون للمؤسسة بموجبها طباعة وتوزيع مختصر التفسير الذي قام المركز بتأليفه وهو عبارة عن مصحف بطبعة أنيقة وبهامشه تفسير مختصر  أعدته مجموعة من العلماء.

وتنوي المؤسسة طباعة مليوني نسخة بتكاليف تصل إلى ( 30) مليون ريال تخصص للتوزيع المجاني، وأشار رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعد بن غنيم إلى أن الاتفاقية الثانية تنص على أن تقوم المؤسسة بتحمل تكاليف تأليف موسوعة التفسير الموضوعي بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال التي يقوم مركز التفسير بتأليفها في (36) مجلدا على أن تكون حقوق ملكيتها وطباعتها ملكا حصرياً للمؤسسة ويتوقع أن تصل تكاليف طباعتها إلى (10) ملايين ريال وقام بتوقيع الاتفاقية عن المؤسسة رئيس مجلس إدارتها الشيخ سعد بن غنيم وعن مركز التفسير الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشهري مدير المركز.

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