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الدوادمي: « التربية » توافق على جائزة الحمادي للتفوق العلمي

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الدوادمي: « التربية » توافق على جائزة الحمادي للتفوق العلمي الدوادمي: « التربية » توافق على جائزة الحمادي للتفوق العلمي

    صدرت موافقة وزارة التربية والتعليم على جائزة رجل الأعمال الشيخ فهد الحمادي، للتفوّق العلمي للمرحلة المتوسطة والثانوية على مستوى مدارس المحافظة لعدد (24) طالباً وطالبة، علماً أن فئة المعلمين المرشحين ستكون خاضعة لجائزة الوزارة؛ حيث أنهت اللجنة المكلفة آلية الترتيبات اللازمة للجائزة حيث تحدد يوم الأحد المقبل الموافق 16 /11 / 1434ه آخر موعد لرفع أسماء المتفوقين والمتفوقات إلى قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضح ل " الرياض " مدير التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي الأستاذ صالح بن مطلق الحمادي قائلا: إن للجائزة أحد عشر شرطاً تم تعميمها على جميع المدارس وذلك لبدء المواجهة والمنافسة الشريفة بين جميع الطلاب والطالبات.

ويقول راعي الجائزة عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين الأستاذ فهد بن محمد الحمادي: إن هذه الجائزة تعد إسهاماً وتقديراً وتشجيعاً لأبنائنا طلاب وطالبات محافظتنا وتشجيعهم وحثهم على المزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة لاستثمار أوقاتهم لرفع حصيلتهم العلمية، في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة " وفقها الله" من اهتمامات كبيرة وبذل لا محدود لقطاع التعليم.

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