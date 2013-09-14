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السديري يقف على جاهزية منفذ الطوال

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السديري يقف على جاهزية منفذ الطوال السديري يقف على جاهزية منفذ الطوال

    ترأس وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري اجتماع الجهات الأمنية بمركز الطوال في صالة الاجتماعات وذلك بحضور مديري الدوائر الحكومية بالمنطقة لمناقشة استعدادات وجاهزية منفذ الطوال لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1434ه والخدمات التي سوف تقدم لهم.

وبعد نهاية الاجتماع قام السديري بجولة على المبنى بالمنفذ والمعد لاستقبال الحجاج واستمع لشرح مفصل عن أقسامه ومواقع الجهات المساندة في تقديم الخدمات للحجاج القادمين والوقوف على جاهزية الدوائر والجهات الحكومية مثل القسم الصحي والجوازات والجمارك والمواقع المقترحة للجهات المساندة في أعمال الحج مثل بيت الشباب ممثلاً في الكشافة والتوعية الدينية والمكتب التعاوني والمياه والكهرباء.

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