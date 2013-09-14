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تنفذ مشاريع ب 34 مليون ريال في النعيرية

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تنفذ مشاريع ب 34 مليون ريال في النعيرية تنفذ مشاريع ب 34 مليون ريال في النعيرية

    تنفذ بلدية النعيرية حزمة مشاريع في المحافظة بقيمة اجمالية تجاوزت 43 مليون ريال.

وشملت المشاريع المنفذة صيانة المباني والمرافق والمنشآت لبلدية النعيرية بمبلغ مليون وثلاثمئة وخمسة وثمانين الفاً واربعمئة وخمسين ريالا، وكذلك مشروع لتحسين وتجميل مداخل المحافظة بمبلغ مليونين ومئة وسبعة واربعين الف ريال، ومشروع لدرء اخطار السيول وتصريف مياة الامطار بمبلغ ثلاثة عشر مليوناً ومائتين وثلاثة وعشرين الفاً ومئة واربعة وستين ريالاً، بالاضافة لمشروع استكمال تطوير الاحياء القديمة بمبلغ مليون ومائتين واربعة وستين الفاً وتسعمئة وسبعة وثلاثين ريالا، ومشروع سفلتة وارصفة وانارة بالنعيرية بمبلغ سبعة ملايين واربعمئة واربعة وتسعين الفاً وستمئة ريال.

كما تنفذ مشروع تسوير مقابر ومغاسل الموتى بالنعيرية بمبلغ مليون واربعمئة واثنين وتسعين ريالاً وتسعمئة وخمسة وسبعين ريالاً، ومشروع صيانة الشوارع بمبلغ اربعة ملايين وستمئة وستة وتسعين ألف ريال، وكذلك مشروع تطوير ميدان الملك فهد لسباق الهجن بمبلغ ثماني مئة وثلاثة وثمانين الفاً وثلاثمئة ريال، ومشروع لانشاء اسواق تجارية بالنعيرية بتكلفة مليونين وتسعمئة وتسعة وتسعين الفاً وخمسمئة وخمسة واربعين ريالاً، ومشروع الانشاء ساحات عامة وحدائق وممرات مشاة بتكلفة ستة ملايين واربعمئة وثمانية وثمانين ألفاً وتسعمئة ريال، ومشروع لتسجيل أملاك البلدية واعمال مساحية ببلدية النعيرية بتكلفة تسعمئة وثمانية وتسعين الف ريال،كما تقوم بلدية النعيرية بانهاء اجراءات ترسية عدد من المشاريع الاخرى بتكلفة اجمالية تجاوزت الخمسة وخمسين مليون ريال.

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