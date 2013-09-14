إحالة 3 قيادات بصحة البحيرة للنيابة

البحيرة ـ جمال ضرغام : السبت , 14 سيبتمبر 2013 02:19

أصدر الدكتور محمد منيسى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة قراراً بإستبعاد محمد البدوى مدير إدارة التموين الطبى بالمديرية وعزت عبداللطيف ورئيس قسم العقود والمشتريات وسعد عبدالحكيم موظف بقسم العقود والمشتريات بإستبعادهم من مناصبهم ووقفهم عن العمل مع إحالتهم إلى النيابة الادارية والنيابة العامة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من مخالفات مالية وادارية وتزوير فى محررات رسمية.

كان المستشار القانونى لمديرية الصحة قد اكتشف وجود تزوير فى محررات رسمية خاصة بمناقصة مستشفى رشيد المركزى من الأغذية بالزيادة بعد قيام المستبعدين الثلاثة بإخفاء أصل الخطاب الوارد من المستشفى وتقديم صورة منه بعد التلاعب في الكميات المطلوبة بالزيادة التى قدرت بمبلغ 2 مليون جنيه مما يعد إهدارا للمال العام. ، كما كشفت التحقيقات عن توريد 2 ماكينة أسنان أمريكيتين للمستشفيات بعد أن تبين أن معدات الماكينتين من الصين و أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

> كما تم اكتشاف توريد كمية من “السرنجات” لمستشفى رشيد العام تم توريدها للمستشفى تبين أن بها أتربة ورمال ولاتصلح للاستعمال الأدمى وتم التحفظ عليها بالرغم أن إدارة الصيدلة بالمديرية سبق رفضت هذه الكمية بالاضافة الى أن لجنة البت فى توريد أغذية لمستشفى رشيد لم تكن تضم فى عضويتها مشرف فنى تغذية لمراجعة أعمال المناقصة كما أن لجنة فتح المظاريف شكلت من 7 أعضاء من بينهم العضو المالى والقانونى وكلاهما لم يوقع على المظاريف الفنية للمناقصة ومحتوياتها مما أدى إلى إبطال اللجنة وعدم قانونيتها..

> الجدير بالذكرأن "وليد الكفراوى " المتحدث الرسمى للقوى الثورية برشيد قد قام بتفجير القضية عندما قام بتحرير محضر بمركز شرطة رشيد حمل رقم 3857 إدارى مركز شرطة رشيد للمطالبة بسرعة التعامل القانونى مع كارثة اكتشاف هيئة التمريض بمستشفى رشيد وجود أتربة ورمال بكمية سرنجات تم توريدها للمستشفى ، وكانت بوابة " الوفد " قد انفردت بنشر الخبر بتاريخ 5 سبتمبر الجارى .

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