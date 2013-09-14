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ضبط خوذ ودروع ولافتات ضد الجيش بمخزن إخوانى بالإسماعيلية

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ضبط خوذ ودروع ولافتات ضد الجيش بمخزن إخوانى بالإسماعيلية ضبط خوذ ودروع ولافتات ضد الجيش بمخزن إخوانى بالإسماعيلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية مخزنا تابعا لأحد قيادات الإخوان المسلمين، تحتوى على مجموعة من الدروع والخوذ والأدوات التى يستخدمونها فى تظاهراتهم وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية معلومات، مفادها قيام أحد القيادات الإخوانية بتجميع مجموعة من الخوذ والدروع والمطبوعات المناهضة للجيش المصرى داخل مخزن خاص به فى منطقة أرض الجمعيات، وتم تشكيل فريق بحث والتأكد من صحة المعلومات وتبين أن المخزن ملك القيادى الإخوان منير طاهر محمد الشحات، أحد قيادات الجماعة بالإسماعيلية.

وعلى الفور تم استهداف المخزن بمأمورية شارك فيها رجال مصلحة الأمن العام والوطنى والأمن المركزى، وتم ضبط شخصين من عناصر الإخوان المسلمين داخل المخزن وهما أبو بكر مختار أبو العنيم مواليد 1981 وأبو يوسف محمد محمد مواليد 1976 وبتفتيش المخزن تم ضبط مجموعة من الخوذ والدروع التى يستخدمونها فى تنفيذ أى اعتداءات على المواطنين وقوات الأمن، بالإضافة إلى مولدات صوت وميكروفات ومطبوعات عليها شعارات ضد الجيش المصرى لاستخدامها فى التظاهرات وتم تحرير محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق مع المتهمين المظبوطين بداخل المخزن وتكثيف الجهود للقبض على القيادى الإخوانى.
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