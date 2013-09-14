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جسم غريب يثير الذعر لدى أهالى شارع شعراوى بالإسكندرية

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جسم غريب يثير الذعر لدى أهالى شارع شعراوى بالإسكندرية جسم غريب يثير الذعر لدى أهالى شارع شعراوى بالإسكندرية

تلقى مأمور قسم شرطة المنتزة أول العميد إبراهيم عبد العاطى بلاغا يفيد، بوجود جسم غريب مشتبه فيه أمام العقار 23 شارع شعراوى بالإسكندرية.

انتقلت قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية، وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبفحص الجسم بمعرفة خبراء المفرقعات، والاستعانة بكلاب الشرطة، تبين أن الجسم عبارة عن علبة كرتون بداخلها كوع ماسورة صرف صحى بلاستيك بيضاء اللون وكمية من البودرة السوداء، وتبين خلوها من أى مواد متفجرة، تم التحفظ على العلبة الكرتون بمحتواياتها.

تحرر المحضر إدارى القسم وجار العرض على النيابة العامة.

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