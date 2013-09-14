رئيس جامعة القناة: نستعد لاستقبال 32 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد

استعدت جامعة قناة السويس، لبدء العام الجامعى الجديد، المقرر بدايته اعتبارا من 21 سبتمبر الجارى.

وأوضح الدكتور محمد محمدين، رئيس الجامعة، أنه تم رفع حالة الاستعداد بجميع كليات الجامعة لاستقبال ما يقرب من 32 ألف طالب وطالبة، منهم حوالى 10 آلاف طالب وطالبة يدخلون الجامعة للمرة الأولى، ويجرى حاليا إنهاء إجراءات قيدهم بالجامعة وإجراء الكشف الطبى عليهم بالإدارات الطبية بالجامعة الجديدة والقديمة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تقرر عقد لقاءات تجمع قيادات الجامعة بالطلاب الجدد قبل بداية العام الجامعى، وذلك للترحيب بالطلاب وتعريفهم بالجامعة وكلياتها، كما تقرر تسيير عدد 2 طفطف لاستقبال الطلاب من مدخل الحرم الجامعى ليطوف جنبات وكليات الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر إعلان الجداول الدراسية، قبل بدء الدراسة بأسبوع، حرصا من الجامعة على انتظام العملية التعليمة من اليوم الأول.

وأكد عبد المحسن، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والكليات، واستكمال أدوات المعامل وقاعات الدروس، لتكون جاهزة لبدء العام الجامعى، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، قد وضعت برنامجا متميزا لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعى الجديد، يتضمن احتفالات شبابية بأنحاء الجامعة، كما يقوم طلبة وطالبات الجوالة والجوالات باستقبال زملائهم الجدد بالورود وتوزيع كتيبات تتضمن معلومات واضحة عن الكليات والأقسام المختلفة بها والأنشطة التى تقدمها الجامعة لجميع الطلاب، والتى تتضمن أنشطة ثقافية ورياضية وفنية.

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