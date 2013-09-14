"أنا ونحن" برنامج بتعليم سوهاج لإكساب الطفل قيم حياتية

فى إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين إدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة التربية والتعليم ومؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، قامت إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج بتنفيذ البرنامج التدريبى الثانى من برنامج "أنا ونحن"، بالمركز الاستكشافى للعلوم ويهدف البرنامج إلى المساعدة فى تكوين ونضوج الطفل عن طريق إكسابه أخلاقيات، وقيم حياتية، ومواطنة تساعده أن يكون عضوًا فعالاً فى مجتمع سوى.

وأكدت نيڨين فاروق، مدير الجمعيات بالمديرية، أن هذا البرنامج يهدف إلى تكوين وإعداد 40 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ورواد الفصول من المعلمين لخمس مدارس تعليم إعدادى ومدارس مصر الخير الإعدادية.

وأوضحت الدكتورة عزيزة ممثل مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل، أن هذا البرنامج يعمل على تعزيز قيم الهوية الذاتية وتنمية أساسيات ومهارات العلاقة بين الـ"أنا" والـ"نحن"، ويساهم فى تربية الطفل ونضوجه من حيث تعليمه النظام وكيفية تنظيم وعيه، ومساعدته على التعرف على ذاته من خلال معرفة أوجه نفسه الثلاث [الماضى- الحاضر- المستقبل]، واحترام الذات والآخر وكذلك تمرينه على الملاحظة، وتكوين الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى التى يسعى إليها ويخطط لها، وينمى ذكاءه العاطفى، والإحساس بالشكر، وبالتعاطف، والحفاظ على البيئة، والإسهام بدور فعال فى تطويرها للنهوض بالمجتمع.

وأكد أحمد عبد اللطيف مسعود، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أثناء توزيعه لشهادات انتهاء المرحلة التدريبية الثانية على أهمية الدور الذى يقوم به الأخصائيين ورواد الفصول لتنفيذ هذا البرنامج الهام، وخاصة فى هذا الفترة التى تطلب التضامن بين جميع أفراد المجتمع لتحقيق غدٍ أفضل.