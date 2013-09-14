إنبي: لا نمانع انتقال مؤمن زكريا للأهلي

كشف محمد بدر رئيس إنبي عن تلقيه اتصالات شفهية من مسؤولي الأهلي لضم صانع ألعاب الفريق البترولي مؤمن زكريا.

وكان بدر قد عرض في وقت سابق على الأهلي والزمالك إعارة لاعبيه لهما مجانا من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن عودة النشاط الرياضي.

وأشارت تقارير إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات لضم زكريا لاعب المصري البورسعيدي السابق.

وقال بدر لـFilGoal.com: "تلقينا اتصالات شفهية من الأهلي لضم مؤمن زكريا، ولكنها لم ترتق إلى الرسمية".

وأوضح "ليس لدينا مانع في انتقال زكريا إلى الأهلي لموسم ونصف معارا، خاصة بعدما وافق على تمديد تعاقده مع الفريق".