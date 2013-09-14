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دراسة تشير إلى علاقة بين الأناروكسيا وآلية تمثيل الكوليسترول فى الدم

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دراسة تشير إلى علاقة بين الأناروكسيا وآلية تمثيل الكوليسترول فى الدم دراسة تشير إلى علاقة بين الأناروكسيا وآلية تمثيل الكوليسترول فى الدم

ربط فريق من العلماء الأمريكيين فقدان الشهية العصبى "الأناروكسيا" أحد اضطرابات الأكل الهامة بالمتغيرات التى تطرأ على أحد الجينات والأنزيم المرتبط به والخاص بالتمثيل الغذائى للكوليسترول فى الدم.

ويعتقد العلماء أن اضطراب "الأناروكسيا" قد يكون ناجما عن وجود خلل فى آلية تمثيل الكوليتسرول فى الدم والتى بدورها تعمل على إضطراب العادات الغذائية والحالة المزاجية.

كان العلماء قد أجروا أبحاثهم على تحليل المعلومات الجينية الخاصة بأكثر من 1,200 ألف مريض بفقدان شهية عصبى"أناروكسيا" بالإضافة إلى ما يقرب من ألفى شخص من الأصحاء.

وأظهرت التحليلات والمتابعة إلى وجود نحو 150 جينا يسهم بصورة غير مباشرة فى زيادة فرص الأصابة بفقدان الشهية العصبى "الأناروكسيا" بين الكثير من المشاركين فى الدراسة.

وكشفت التحليلات أن جين "إيفكس -2 "يعمل على تنظيم آلية التمثيل الغذائى للكوليسترول فى الدم وهو ما يعنى أن أى خلل فيه أو فى الإنزيم المصاحب له يزيد من فرص الإصابة باضطراب "الأناروكسيا".

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مصر 365