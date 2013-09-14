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المدخنات أكثر عرضة للإصابة بنزيف فى المخ بمقدار 20 مرة

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المدخنات أكثر عرضة للإصابة بنزيف فى المخ بمقدار 20 مرة المدخنات أكثر عرضة للإصابة بنزيف فى المخ بمقدار 20 مرة

أظهرت دراسة حديثة أن النساء المدخنات ويعانين من ارتفاع فى ضغط الدم تزيد لديهن بمقدار 20 مرة فرص الإصابة بنزيف فى المخ مقارنة بالرجال من غير المدخنين ويتمتعن بضغط دم مستقر.

ومن المعروف أن التمزق الناجم عن تمدد الأوعية الدموية هو أكثر الأسباب التى تؤدى لحدوث نزيف فى المخ، غير أن بعض حالات تمدد الأوعية الدموية لا تتمزق أبدا، وبالتالى لا يتمكن الأطباء فى العادة حاليا من معرفة الأوعية الدموية الممددة التى ستتمزق أو التى لن تتمزق فى وقت مبكر.

غير أن هذه الدراسة الحديثة التى أجراها باحثون من المستشفى الجامعى المركزى فى هلسنكى بفنلندا وكلية الطب المتطور فى أستراليا قد تساعد الأطباء على معرفة احتمالات إصابة المرضى بتمزق فى أوعيتهم الدموية التى تعانى من الامتداد، وبالتالى يصبحون بحاجة إلى تلقى علاج لمنع حدوث نزيف فى المخ.

وتظهر الدراسة أن خطر التعرض لنزيف فى المخ يختلف بشكل كبير اعتمادا على عوامل خطر معينة، مثل جنس الشخص وإقباله على التدخين وضغط دمه.

وأشارت نتائج الأبحاث إلى أن النساء والمدخنين والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم، هم الأكثر عرضة للإصابة بتمزق ناجم عن تمدد أوعيتهم الدموية.

وتعد هذه الدراسة الأكبر من نوعها التى أجريت لمعرفة المخاطر التى قد تؤدى للإصابة بنزيف فى المخ، وقد حددت عوامل خطر أخرى إلى جانب ما سبق منها إصابة الشخص، بأزمة قلبية سابقة ووجود تاريخ إصابة بسكتة دماغية لدى الأم وايضا ارتفاع الكولسترول عند الرجال.

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مصر 365