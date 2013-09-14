روشتة الوقاية الأولية من المخدرات تغزو 100 صيدلية كمرحلة أولى

فى تجربة تعد الأولى من نوعها، وفى إطار العمل بطرق غير تقليدية، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرة جديدة تحت شعار "روشتة الوقاية الأولية"، والتى تستهدف التعامل مع الصيدليات والمترددين عليها سواء الأسر أو الشباب أو السيدات، وقد تم تنفيذها فى 100 صيدلية كبرى على مستوى ١١ محافظة من خلال ٧٠ متطوعا تمهيداً لتطبيقها فى جميع المحافظات.

وقال "عمرو عثمان" مدير الصنـدوق بأن المرحلة الأولى من المبادرة لاقت قبـولاً كبيـراً واستحساناً من الصيدليات التى تـم الاتفاق معها على العمـل، وخاصـة أنها تقدم معلومات بطريقة بسيطة وشيقة وجديدة عن عقـار الترامادول وقـد تضمنت.

الوسائط المستخدمة فى المبادرة "روشتة الوقاية الأولية"، و"عملية تجميل" التى توضح الأثر السلبى للتدخين على جمال الفتاة، و"علبة الترامادول" التى ترد بالحقائق العلمية على كافة الأوهام المتعلقة بعقار الترامادول والتى تؤدى إلى إساءة استخدامه، ودليل الوقاية للشباب ودليل الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) ومستشفياته الشريكة.

وأضاف "عثمان" أن مرحلة الإعداد قد قام بها منسقى الصندوق بالتعاون مع الوحدات التطوعية بالمحافظات من خلال إعداد لقاء مبدئى، لكى يتم توضيح أهداف المبادرة وماهيتها والاتفاق على الخطوط العريضة لها وكيفية اختيار الصيدليات الكبرى، وكــذلك الوسائط التى سيتم استخدامها فى تلك المبادرة حتى يتسنى لفريق العمل الاستعداد العلمى للرد على أية تساؤلات خاصة بالصندوق أو بمشكلة المخدرات، وبصفة خاصة عقار الترامادول الذى يتعاطاه نسبة 36.9% من المدمنين طبقاً لآخر إحصائية.