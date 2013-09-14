ميشيل أوباما تنصح بشرب الماء "كأفضل مشروب طاقة"

بدأت سيدة الولايات المتحدة الأولى ميشيل أوباما المعروفة بحثها الأطفال الأمريكيين على أن يكونوا أكثر نشاطا وعلى أكل الخضروات، حملة صحية هذا الأسبوع من خلال الترويج لمزايا شرب الماء.

وقالت أوباما الخميس خلال زيارة لبلدة اسمها ووترتاون فى ولاية وسكونسن "فقط اشربوا." وأضافت أن "الماء أول وأفضل مشروب طاقة."

وتمثل هذه الزيارة بداية حملة "اشربوا." وتدعم حملة زيادة شرب الماء الجمعية الأمريكية للمشروبات والجمعية الدولية للمياه المعبأة، مما أثار شكوكا بين من يفضلون شرب ماء الصنبور على المياه المعبأة فى معظم الحالات.

وقالت أوباما فى بيان للبيت الأبيض "منذ أن بدأنا مبادرة (فلنتحرك) وأنا أبحث عن أكثر الطرق المتاحة لمساعدة العائلات والأطفال أن يعيشوا حياة صحية بشكل أكبر.

"إذا أخذنا مجرد خطوة واحدة لجعل أنفسنا وعائلاتنا أكثر صحة فربما أفضل شىء واحد يمكن أن نفعله هو مجرد شرب ماء أكثر."

وقال مستشفى مايو كلينيك، إن هناك فوائد صحية لشرب الماء ولكن هناك كثيرا من الغموض بشأن كمية الماء التى يتعين شربها.

وأضاف المستشفى على موقعه على الإنترنت، أن الماء يطرد السموم من الأجهزة الحيوية فى الجسم وينقل المواد الغذائية للخلايا ويرطب أنسجة الأذن والأنف والحنجرة. وحتى الجفاف البسيط يمكن أن يفقد الإنسان الطاقة.

والنصيحة المتداولة منذ فترة طويلة هى شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا وعلى الرغم من سهولة تذكر ذلك فلا توجد أدلة دامغة تدعم هذا.

وقال المستشفى "فقط تذكر أن القاعدة التى يجب تصورها هى شرب مالا يقل عن ثمانية أكواب من السوائل يوميا. لأن كل السوائل تسهم فى الإجمالى اليومى."

وأضاف أن كمية الماء اللازمة تعتمد على عوامل مختلفة من بينها الصحة العامة ومدى نشاط الشخص والمكان الذى يعيش فيه.