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مقتل وإصابة 12 شخصا إثر تفجير استهدف حافلة بمحافظة صلاح الدين

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مقتل وإصابة 12 شخصا إثر تفجير استهدف حافلة بمحافظة صلاح الدين مقتل وإصابة 12 شخصا إثر تفجير استهدف حافلة بمحافظة صلاح الدين

أعلن مصدر فى شرطة محافظة صلاح الدين، عن مقتل وإصابة 12 زائرا إثر تفجير استهدف حافلة تقل زوارا جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم الجمعة لدى مرور حافلة تقل زوارا قادمين من سامراء فى ناحية الاسحاقى جنوب تكريت، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة عشرة بينهم نساء.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وطوقته، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثتى القتيلين إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

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