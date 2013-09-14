الموريتانى عبد الله ولد بيه يستقيل من اتحاد علماء المسلمين

أعلن العالم الموريتانى الشيخ عبد الله ولد بيه استقالته من اتحاد علماء المسلمين الذى يرأسه يوسف القرضاوى.

وأكد ولد بيه فى رسالة الاستقالة التى نشرت بكثافة فى العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس الجمعة، أن الاستقالة احتجاجا على ما أسماه "خطاب الاتحاد".

وقال ولد بيه فى رسالة الاستقالة الموجهة إلى الأمين العام للاتحاد على محيى الدين قره داغى، إن "سبيل الإصلاح والمصالحة يقتضى خطابا لا يتلاءم مع موقعى فى الاتحاد".

ويعتبر ولد بيه أحد أبرز العلماء الموريتانيين وقد شغل عدة مناصب وزارية فى بلده خلال ستينيات القرن الماضى قبل أن ينتقل إلى الخليج العربى.

ويرى المراقبون فى استقالته عدولا عن اتحاد ظل منحازا للتيار الإسلامى ويحمله الكثير من الموريتانيين دورا بارزا فى سفك الدم العربى.