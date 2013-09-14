المفوضية العليا للاجئين تبدي بالغ قلقها على سلامة 7 معارضين مفقودين من مخيم "أشرف"

كتب : أ ف ب منذ 59 دقيقة

أبدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم، بالغ قلقها على سلامة سبعة معارضين إيرانيين معتقلين في مخيم "أشرف" في العراق، ومهددين بالترحيل إلى إيران.

وقالت المفوضية إنه "بعد الهجوم الدامي على المخيم في الأول من سبتمبر، لا نزال قلقين للغاية إزاء سلامة السكان السابقين في مخيم (أشرف)"، مشيرة إلى أنه "بحسب المعلومات التي تردنا، فإن سبعة مقيمين في المخيم فُقدوا بعد الأول من سبتمبر، وهم معتقلون في مكان ما في العراق، ويواجهون خطر ترحيلهم غصبا عن إرادتهم إلى إيران، وهؤلاء هم من طالبي اللجوء المعروفين لدى المفوضية العليا للاجئين"، مضيفة أنها "تطلب من الحكومة العراقية تحديد مكانهم، وتأمين سلامتهم الجسدية، وحمايتهم ضد ترحيلهم قسرا إلى إيران".