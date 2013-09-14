خبير اقتصادى: 250 مليار دولار حجم مدخرات المصريين بالخارج

قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن طرح الدولة أراضى للمصريين العاملين بالخارج بالدولار هو منطق ابتزازى.

وأضاف فاروق خلال حوار تلفزيونى لبرنامج "ممكن" عبر شاشة "c b c " الفضائية، أن تعديل قانون المزايدات والمناقصات الهدف منه هو التصالح مع رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وطالب بإعادة ضم الهيئات الاقتصادية وخضوعها تحت إشراف من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أن حجم مدخرات المصريين بالخارج تقدر بـ250 مليار دولار.