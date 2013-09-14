فرنسا ترسل أول شحنة شعير إلى الإمارات منذ سنوات

كتب : رويترز الجمعة 13-09-2013 20:30

قالت مصادر ملاحية إنه يجرى تحميل أول شحنة من الشعير الفرنسي إلى الإمارات العربية المتحدة خلال ما لا يقل عن أربعة أعوام، اليوم، في علامة جديدة على انتعاش الصادرات الفرنسية بفعل جاذبية الأسعار.

وذكرت المصادر أنه تم تحميل نحو 40 ألف طن من الشعير على ناقلة الصب إندلس في ميناء روان قبل أن تواصل رحلتها بمحاذاة الساحل الشمالي لفرنسا لتحميل 20 ألف طن أخرى في ميناء دنكرك المقرر أن تصل إليه يوم 18 من سبتمبر.

وأظهرت سجلات الموانئ أنه لم يتم إرسال شحنة شعير فرنسية إلى الإمارات منذ عام 2009 على الأقل.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حجم واردات الإمارات من الشعير هذا الموسم يبلغ 500 ألف طن.

وقالت بعض المصادر إن جزءا من الشحنة سيتجه إلى الكويت ولكن لم يتسن التأكد من الميناء.

ويأتي تصدير الشعير إلى الإمارات بعد ورود تقارير عن شحنات شعير نادرة إلى الأردن وإيران في وقت سابق هذا الشهر.