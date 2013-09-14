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محمد بن راشد: الخليجيون أبناء الإمارات ونحن أهلهم

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محمد بن راشد: الخليجيون أبناء الإمارات ونحن أهلهم محمد بن راشد: الخليجيون أبناء الإمارات ونحن أهلهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أبناء الخليج هم أبناء بلد واحد.. ودعمهم واجب أينما كانوا.. لأن المستقبل واحد.. والمصير مشترك.. والخير للجميع.

جاء ذلك في تدوين لسموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقال سموه خلال لقائه مجموعة من الشباب والفتيات أصحاب المشاريع التجارية من دولة الكويت: «التقيت اليوم «أمس»، مع مجموعة من الشباب والفتيات أصحاب المشاريع التجارية الريادية من دولة الكويت»، وأضاف سموه، مبدياً إعجابه بالأفكار المتميزة، أن دولة الإمارات تعتبر شعوب الخليج هم أبناء الإمارات ومحل ترحيب، ونحن أهلهم، وقال سموه: «مشاريع متميزة، وأفكار جميلة من أبناء الكويت.. هم كأبناء الإمارات.. محل ترحيبنا ودعمنا في كل ما يبدعونه.. والإمارات بلدهم، ونحن أهلهم».. وأضاف: «أبناء الخليج هم أبناء بلد واحد.. ودعمهم واجب أينما كانوا.. لأن المستقبل واحد.. والمصير مشترك.. والخير للجميع».

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