محمد الدبيان: شراكة مجتمعية لجمعية الكشافة مع المرشدات

| كتب علي التركي |

>اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية محمد الدبيان، ضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية، بما يخدم فئات المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص، منوها بان الجمعية تمد جسور التعاون مع مختلف الجهات بهذا الشان.>واشار الدبيان خلال اجتماع وفد جمعية الكشافة، مع ادارة جمعية المرشدات الكويتية، الى اتفاق على ابرام توأمة مع المرشدات، تتضمن تبادل الخبرات والبرامج التدريبية مابين الطرفين، بالتعاون والتنسيق مع التوجيه العام بوزارة التربية وكذلك المناطق التعليمية0>وأضاف «تم الاطلاع واستعراض خطة عمل الجمعيتين، كما تم بحث امكانية مشاركة المرشدات في الفعاليات والانشطة الدولية التي تشارك بها جمعية الكشافة بصفة مراقب، للاستفاده من هذه الملتقيات على المستويين المحلي والدولي».>واضاف الدبيان انه تم ايضا الاتفاق على التعاون والتنسيق في وضع آلية، للمشاركة في الاحتفالات بالاعياد الوطنية.>من جهتها، قالت رئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي، ان زيارة وفد جمعية الكشافة دليل واضح على الاهتمام الذي توليه لفئة الشباب والشابات، مشيرة الى ان مادار في الاجتماع سوف يترجم علي ارض الواقع الي توأمه سيتم اعلانها قريبا.>واكدت على اهميه الاستفادة والتعاون مع الكشافة، خاصة في المشاركة بانشطتهم الحيوية، مثمنة الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الادارة برئاسة محمد الدبيان، للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع.