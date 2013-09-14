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اندلاع حريق في محل ملابس بـ “إسنا” جنوب الأقصر‎

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اندلاع حريق في محل ملابس بـ “إسنا” جنوب الأقصر‎ اندلاع حريق في محل ملابس بـ “إسنا” جنوب الأقصر‎

المحل وقد احترق عن آخره

اندلع مساء اليوم الجمعة حريق بمحل ملابس بمدينة إسنا جنوب الأقصر وبلغت الخسائر حوالى 50ألف جنيه نتيجة احتراق أغلب محتويات المحل التجارى .
> و كان قد تلقى اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر إخطاراً بتعرض محل تجاري ملك محمود جمال سلام مخصص لبيع الملابس بشارع النزهة بوسط مدينة إسنا جنوب الأقصر للإحتراق بكامل محتوياته نتيجة ماس كهربائي .
> التهمت النيران كافة محتويات المحل التجاري وقدرت الخسائر بنحو 50 ألف جنية .

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