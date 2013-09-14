"وجدة" أول فيلم سعودي في سباق جوائز الأوسكار

بمباركة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور "عبد العزيز محيي الدين خوجه"، أعلن رسمياً رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون "سلطان البازعي" عن ترشيح فيلم "وجدة" للمخرجة هيفاء المنصور ليمثّل المملكة العربية السعودية في الترشيحات الأولية لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2013، وهذه هي المرّة الأولى التي يترشّح فيها فيلم سعودي لهذه الجائزة الرفيعة في تاريخ السينما السعودية.

"وجدة" شارك في 12 مهرجاناً دولياً منذ العام 2012 وفاز حتى اليوم بـ 14 جائزة عالمية أبرزها ثلاث جوائز من مهرجان البندقية السينمائي الدولي وجائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة لـ "وعد محمد" من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

وغرّدت المخرجة السعودية الشابة هيفاء المنصور على تويتر قائلة: "اليوم ينزل فلم "وجدة" إلى صالات العرض في أمريكا، نجاح شباك التذاكر مرتبط بنجاح أول ويك اند".

الفيلم الذي تم تصويره في المملكة العربية السعودية هو من إنتاج سعودي وجميع العاملين فيه سعوديين. تدور قصته حول فتاة في العاشرة من العمر إسمها "وجدة"، تحلم بالحصول على دراجة هوائية قبل صديقها "عبد الله" حيث رسمت خططاً للحصول على ما يكفي من مال لشراء واحدة بالرغم أن محيطها الاجتماعي يمنعها من ذلك.

يذكر أن فيلم «وجدة» يعرض منذ ثلاثة أشهر في صالات السينما الأوروبية وتشارك في بطولته ريم عبد الله ووعد محمد وعهد كامل.