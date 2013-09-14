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"آر دبليو إى- مصر" تبدأ فى ضخ الغاز من منطقة امتياز دسوق

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"آر دبليو إى- مصر" تبدأ فى ضخ الغاز من منطقة امتياز دسوق "آر دبليو إى- مصر" تبدأ فى ضخ الغاز من منطقة امتياز دسوق

بدأت شركة آر دبليو أى (الألمانية) فى ضخ الغاز من منطقة امتياز دسوق فى دلتا النيل المصرية.
> ويشمل المشروع تطوير سبعة حقول غاز فى المنطقة لإنتاج ما يبلغ مجموعه نحو 4ر11 مليار متر مكعب من الغاز، ويعتبر مشروع دسوق هو أول مشروع غاز طبيعى لشركة آر دبليو أى تدخل فيه حيز الإنتاج كمشغل فى مصر.

وأكدت الشركة أنها قامت بضخ أول كمية من الغاز الطبيعى من منطقة دسوق إلى الشبكة القومية المصرية، ومن المعروف أن منطقة امتياز دسوق تشارك فيها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة آر دبليو أى مصر الألمانية، ومن المتوقع زيادة الإنتاج تدريجياً خلال فترة التشغيل لتصل معدلاته إلى 4ر1 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، على أن يتم الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج والتى تبلغ نحو 4 إلى 5ر4 مليون متر مكعب يومياً فى منتصف عام 2014، بعد إضافة إنتاج محطة المعالجة المركزية التى ستبدأ التشغيل وقتها.

وأشار السيد ديرك فارتسيشا الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة " آر دبليو إى" ديا أى جى إلى أن نجاحها فى بدء مرحلة الإنتاج فى مشروع تنمية حقول الغاز بدسوق يعكس قدرتها على التوسع فى نطاق التزامها طويل المدى فى مصر ليشمل إنتاج الغاز الطبيعى كمشغل وذلك إلى جانب عملها منذ مايقرب من 40 عاما فى مجال إنتاج الزيت الخام كمشغل فى منطقة خليج السويس، وأضاف أن الغاز المستخرج من هذا المشروع سيسهم بشكل جوهرى فى تلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لإنتاج 4ر11مليار متر مكعب من الغاز فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
> وأكد ماكسميليان فلنر المدير العام لشركة " آر دبليو أى مصر" أن جميع أعضاء فرق المشروعات سواء من شركته أو شركة السويس للزيت (سوكو) قد أدوا عملهم بامتياز لبلوغ مرحلة الإنتاج، وذلك بدءا من التنقيب مروراً ببناء محطة معالجة الغاز، وصولاً إلى مد خطوط الأنابيب وبدء التشغيل.
> وأكد المدير العام للشركة الالمانية أن عمل الشركة فى انتاج الغاز فى محافظة كفر الشيخ سوف يدعم جهودها المتواصلة مع المجتمع المحلى فى اطار علاقات حسن الجوار لتحقيق المزيد من التنمية فى المنطقة التى تعمل بها
> ويقع امتياز دسوق فى محافظة كفر الشيخ، فى المنطقة الغنية بالغاز فى دلتا النيل بمصر والتى تمتد إلى البحر المتوسط، وتبلغ المساحة الاجمالية لمنطقة الامتياز حاليا 217ر3 كيلومتر مربع، وتم إسناد العمل بها إلى شركة آر دبليو أى فى يوليو 2004.

تجدر الإشارة إلى أن آر دبليو أى مصرو الشركة السابقة لها تعمل منذ ما يقرب من 40 عاماً فى مجال التنقيب والإنتاج فى مصر، وتقوم لأكثر من ثلاثة عقود بإنتاج الزيت الخام كمشغل فى منطقة خليج السويس، وفى السنوات الأخيرة حققت الشركة عدداً من الاكتشافات الكبرى للغاز فى مصر ووسعت محفظتها بشكل كبير من خلال حصولها على امتيازات إضافية، وتمتلك حصصاً فى 11 امتيازاً بحرياً وبرياً فى مصر تغطى مساحة إجمالية قدرها حوالى 500ر6 كيلومترا مربعاً.

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مصر 365

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