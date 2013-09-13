القبض على 3 من أنصار المعزول متهمين في أحداث عنف وتخريب بأسيوط

كتب : سعاد أحمد منذ 35 دقيقة

تمكنت قوات أمن أسيوط، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى، من القبض على 3 أشخاص من المتهمين بالقيام بأعمال تخريبية وإتلاف منشآت عامة ودور عبادة خلال الأحداث الأخيرة التى شهدتها محافظة أسيوط .

تم ضبط كل من المدعو عيون نتعي مناع محمد 28 سنة مدرس مقيم بندر القوصية والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3631 لسنة 2013م إدارى مركز القوصية حرق وإتلاف وسرقة محتويات عدد من منازل الأقباط.

وضبط المدعو عبد الرحمن فوزي عرفه جاد 45 سنة موظف مقيم دائرة قسم أول أسيوط والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4091 لسنة 2013م إدارى قسم ثان أسيوط تخريب وحرق وإتلاف منشأت عامة وخاصة دور عباده والتعدي على قوات الشرطة وسرقة أسلحة أميرية .

وضبط المدعو محمد إيهاب أنور ثابت 19 سنة طالب ومقيم دائرة قسم ثان أسيوط والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4091 لسنة 2013م إدارى قسم ثان أسيوط تخريب وحرق وإتلاف منشأت عامة وخاصة دور عبادة.