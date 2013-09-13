أهلي جدة يصطحب يونس محمود إلى كوريا الجنوبية

طالبت إدارة أهلي جدة من المهاجم العراقي يونس محمود إنهاء إجراءات دخوله إلى كوريا الجنوبية في اليومين المقبلين من أجل الانتظام في التدريبات التي سيجريها فريقها هناك استعدادا لملاقاة إف سيئول في إياب الدور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الأهلي مع سينول يوم 18 من الشهر المقبل ولا يحق ليونس محمود لعب المباراة إذ انضم للفريق بعد نهاية التسجيل في قوائم البطولة.

وكان يونس محمود قد انضم للفريق لمدة 4 شهور بعد أن أنهى علاقته بالسد القطري بديلا للكوري سوك والذي تعرض لإصابة قوية في القدم.

ومن ناحية أخرى بات من المنتظر أن يشارك فيكتور سيموس في مباراة سينول بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة.