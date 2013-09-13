تجربة علاج فيروس "كورونا"على قرد "ماكاك" الآسيوى

أسفرت النتائج الأولية التى قام بتجربتها فريق من الباحثين الأمريكيين والكنديين والفرنسيين على قرد "الماكاك" الآسيوى باستخدام أحدث علاج لفيروس / كورونا / المنتشر فى المملكة العربية السعودية منذ سبتمبر 2012 والذى يودى بحياة واحد من بين اثنين فاعلية مشجعة لاستخدامه على الإنسان.

ويعتمد العلاج الجديد على توليفة من عقار الإنترفيرون مضافا إليه / ألفا 2 بى / وعقار / ريبافيرين / والمستخدم فى علاج التهاب الكبد الوبائى / سى / المزمن، وسوف يتم تجربته على الإنسان قبل نصف شهر أكتوبر القادم خوفا من انتشار الفيروس مع موسم الحج حيث من المنتظر أن يصل الملايين لممارسة شعائر الحج.

ومن ناحية أخرى أظهرت دراسة هولندية أن هذا الفيروس انتقل إلى الإنسان من خلال الخفاش والجمال خاصة الموجودة فى عمان والبلح.