الصين تدعم عملية السلام بسوريا وتجدد دعمها للاقتراح الروسي حول نزع الكيماوي

كتب : أ ش أ منذ 32 دقيقة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، إن بلاده تدعم الاقتراح الروسي الخاص بتسليم سوريا أسلحتها الكيميائية إلى الرقابة الدولية لتدميرها في النهاية، وإن الصين تهتم اهتماما كبيرا بالوضع السوري.

جاء ذلك عقب عودة الرئيس الصيني مساء اليوم إلى العاصمة الصينية بكين في ختام جولة خارجية تضمنت زيارة تركمانستان وقازاقستان وأوزبكستان وحضوره قمة مجموعة العشرين في مدينة سان بطرسبرج الروسية، والقمة الـ13 لمنظمة شانجهاي للتعاون، مضيفا أن بكين تدعم المجتمع الدولي في السعي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء أعمال العنف والتوسط لإجراء حوارات ومفاوضات، وحث كلا الجانبين في النزاع السوري على إيجاد حل سياسي للأزمة.

وأعرب الرئيس الصيني عن دعم الصين اقتراح روسيا، وأن الصين على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع الأطراف المعنية عن طريق مجلس الأمن الدولي وسوف تواصل جهودها الدائمة لتسهيل تسوية سياسية.