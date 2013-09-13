"فنون الشارع".. احتفالية لجمع المصريين بعيدا عن السياسية ووقف العنف بالإبداع

الاحتفالية تقيمها منظمة "MasterPeace" في اليوم العالمي للسلام 20 سبتمبر بالدقي

كتب : محمد أبوضيف الجمعة 13-09-2013 21:03

وسط الصراع السياسي الدموي التي تشهده البلاد، قررت منظمة "MasterPeace"، الاحتفال باليوم العالمي للسلام، في العشرين من سبتمبر الجاري، من خلال فعالية فنية في الشارع المصري تحت شعار "مهرجان فنون الشارع"، فالمنظمة الشبابية العالمية يقوم عملها على نشر السلام ورفض أعمال العنف الدموي من خلال الفنون، واختارت شارع نادي الصيد في الدقي، بجاور سور وزارة الزراعة، ليكون مقرا للاحتفال.

وقال أحمد فتحي، منسق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسلام، لـ"الوطن"، إن الاحتفال هو الثالث من نوعه في مصر، ويأتي بالتزامن مع احتفالات أخرى في جميع عواصم العالم، باليوم الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا مكرسا لتعزيز السلام في أوساط الأمم والشعوب.

ويشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات الفنية، في جميع الألوان الإبداعية، وأشار "فتحي" إلى مشاركة عدد من الفرق الفنية، "سيتي باند"، و"كيان باند"، "Gazaga Band"، و"وصله باند"، "صوت في الزحمة"، والمطربة مي عبد العزيز، إلى جوار عدد من ورش العمل تصوير فوتوجرافي، ورش مزيكا، ورش أوريغامي، وورش Art craft، ورش إعادة تدوير.

رغم أن اليوم العالمي للسلام المتعارف عليه في العالم كله 21 سبتمبر، يقول "فتحي" إن المنظمة اختارت يوم الجمعة، لظروف الأحداث السياسية، ولمحاولة جمع أكبر عدد من المشاركين، مؤكدا أن المهرجان دعا جميع المصريين بكافة انتماءاتهم السياسية، لمحاولة التخفيف من حدة التوتر السياسي الذي تشهده البلاد.

وأوضح فتحي، أن الاحتفال يمتد لأسبوع كامل من يوم الأحد بالجامعة الأمريكية من خلال عرض فيلم الفلسطيني "بدرس"، والذي يحكي قصة قرية بفلسطين كانت تتأثر ببناء الجدار العازل، بجانب عرض فيلم من "فوق إلى تحت" وهو لمخرج مصري وصنع في دبي ويتحدث عن قصة الصراع العربي الغربي.