"الطرق الصوفية" تدين تفجير مبنى المخابرات برفح.. وتؤيد مد العمل بحالة الطوارئ لمدة شهرين

كتب : ميشيل عبدالله منذ 31 دقيقة

أصدرت مشيخة الطرق الصوفية بيانا، مساء اليوم، أدانت فيه حادث تفجير مبنى المخابرات الحربية فى مدينة رفح الحدودية الذى راح ضحيته العديد من الشهداء والأبرياء.

وأكدت المشيخة على لسان رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مثل هذه العمليات الانتحارية "البائسة من قبل العناصر الإرهابية" فى سيناء دليل على مدى تأثرهم "بالضربات الموجعة التى يقوم بها الجيش المصرى" فى الأيام الماضية، عاقدا العزم على أنه لا يمكن التهاون مطلقا فى مواجهة الخطر الذى يمثله هؤلاء الإرهابيين على أمن مصر والمصريين.

وطالب القصبى، جميع القوى السياسية والأحزاب تغليب المصلحة العليا للوطن وخاصة فى الاختلافات التى تحدث الآن على المشهد السياسى إلى أن تمر مصر بتلك المرحلة الحساسة، مؤكدا على دعم الطرق الصوفية وجموع الصوفيين لمد قانون الطوارئ لمدة شهرين، وذلك من أجل الخروج من دوامة العنف والقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وأوضح أن مد العمل لهذا القانون لمدة شهرين "يخدم أمن مصر القومى من أجل اجتياز تلك المرحلة الحساسة"، مطالبا جموع المصريين بالاستجابة إلى تلك الإجراءات المؤقتة من أجل الحفاظ على أمن المواطن البسيط، على أن يقوم باتخاذ خطوات للحفاظ على أمنه الشخصى، بأخذ كافة الاحتياطات والإبلاغ عن أى حادث غريب من الممكن أن يضر بأمن مصر الاجتماعي.