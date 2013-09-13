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ما الأسباب النفسية وراء مشكلة النسيان؟

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ما الأسباب النفسية وراء مشكلة النسيان؟ ما الأسباب النفسية وراء مشكلة النسيان؟

أكد الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن هناك قدرا طبيعيا من النسيان يتعرض له كل إنسان، وذلك فى حالة عدم تذكيره للموقف والأحداث التى يمر بها، ولكنه عندما ينسى الأحداث القريبة جداً فإن ذلك يعنى أن هناك خللا فى خلايا الذاكرة التى توجد فى النصف الصدغى للمخ , وهى المسئولة عن تسجيل جميع الأحداث والمواقف التى يتعرض لها الإنسان، ولكن يجب أن نتعرف على الأسباب التى تجعل الإنسان كثير النسيان.

ـ كثرة تداخل الأحداث اليومية مما يسبب ضعفاً فى عملية طبعها فى خلايا التذكر.
> - عدم التركيز وقلة النوم.
> - فقر الدم ونقص الحديد.
> - الإرهاق الذهنى.
> - عدم الحصول على الغذاء الصحى.
> ـ القلق الزائد والخوف والتشاؤم.
> ـ الإمراض العضوية.
> ـ ممارسة العادة السرية.
> ـ تأنيب الضمير والشعور بالذنب المستمر.
> ـ المشاكل المستمرة وتعرض الفرد للضغوط النفسية.
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