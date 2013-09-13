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بالفيديو .. حازم إمام: لو تغلبنا على عقدة الشوط الأول سنهزم الأهلي

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بالفيديو .. حازم إمام: لو تغلبنا على عقدة الشوط الأول سنهزم الأهلي بالفيديو .. حازم إمام: لو تغلبنا على عقدة الشوط الأول سنهزم الأهلي

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة الزمالك أن مفتاح فوز الفريق الأبيض على الأهلي هو كسر عقدة الشوط الأول.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد على ملعب الجونة.

وزار إمام مران الزمالك عصر الجمعة وقال في تصريحات للموقع الرسمي "الفريق في حالة معنوية مرتفعة، نأمل في الفوز على الأهلي وبلوغ نصف النهائي".

وتابع "في السنوات الأخيرة طالما كنا نتقدم على الأهلي ثم نتراجع لنقبل أهداف ونخسر".

وأكمل "لو تغلبنا على عقدة الشوط الأول وخرجنا متقدمين سنتكمن من هزيمة الأهلي وتحقيق الثلاث نقاط".

ويحتاج الزمالك للفوز على الأهلي من أجل التمسك بأمل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس المتصدر.

شاهد التصريحات من هنا

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فيديو اليوم السابع

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