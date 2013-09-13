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"اليوم السابع": 3 ساعات كاملة من الاعترافات الصوتية لمبارك

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"اليوم السابع": 3 ساعات كاملة من الاعترافات الصوتية لمبارك "اليوم السابع": 3 ساعات كاملة من الاعترافات الصوتية لمبارك

تنفرد جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا السبت، بنشر تسجيل صوتى للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مدته 3 ساعات يتحدث خلاله عن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وقطر وجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى، وتوطين الفلسطينيين فى سيناء.

كما تتناول الجريدة تغطية لمظاهرات الجمعة التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، والذين فشلوا فى الزحف والاعتصام بميدان رابعة العدوية كما أردوا، بالإضافة إلى اشتباكاهم مع الشرطة فى المحلة، ومع الأهالى فى المهندسين والشرقية.

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