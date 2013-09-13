مصرع ميكانيكي بشركة مقاولات أثناء عمله فى كوبري جرجا العلوي بسوهاج

لقى ميكانيكى بأحد شركات المقاولات مصرعه لسقوط ماسورة حديدية عليه حيث أصيب بنزيف .

استقبلت مستشفي جرجا المركزي بسوهاج خضر محمد عبد الحافظ سن 28 ميكانيكي بأحد شركات المقاولات مسند إليها إنشاء كوبري جرجا دار السلام العلوي مقيم بمدينة جرجا مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ وكسر بالساق والركبة اليسري ونزيف بها وتوفي فور وصوله المستشفي .

وبإنتقال قوة أمنية من مركز شرطة جرجا للمعاينة وسؤال أحمد رمضان غريب سن 43 سائق بمديرية الإسكان نجل عم والد المتوفي قرر أنه أثناء قيام المذكور بعمله انقطع (واير) الونش وسقطت عليه ماسورة حديدية مما نتج عن إصابته التي أودت بحياته حيث اتهم الشركة بالإهمال في صيانة المعدات ونفي الشبهة الجنائية وأيد مفتش الصحة الفحص وتحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التي قررت التصريح بدفن الجثة.